В Доме-интернате для престарелых и инвалидов Мурманска открылся виртуальный концертный зал

Показы будут проходить при поддержке Мурманской областной филармонии. Первой продемонстрировали программу «Романса трепетный орнамент», ее увидели 15 постояльцев учреждения. Открытие зала – актуальная необходимость, так как в настоящее время музыканты не могут выступать в Доме-интернате из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Виртуальные концертные залы открываются в России в рамках национального проекта «Культура» и позволяют жителям небольших и отдаленных городов увидеть концертные программы знаменитых артистов, транслируемые из крупнейших филармоний страны.

В соответствии с требованиями проекта необходимо иметь высококачественную видео- и звуковоспроизводящую аппаратуру. По словам руководства учреждения такая аппаратура в доме-интернате есть.

«На начальном этапе мы будем проводить показы несколько раз в месяц – это концертные программы классической, джазовой и популярной музыки. В рамках программы развития учреждения в следующем году планируется ремонт актового зала на 110 посадочных мест с установкой современной видео- и звуковой аппаратуры. Так мы в еще большей степени сможем стать причастными к музыкальному наследию, которое для нашей категории слушателей доступно абсолютно бесплатно, что ещё раз подчеркивает социальный аспект проекта», – отметил директор учреждения Сергей Ершов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 2019 года виртуальные залы работают в Кандалакше и Апатитах – сообщество любителей академической музыки этих городов в течение сезона имело доступ к программам сайта Московской филармонии. В 2020 году еще три зала были открыты в Мончегорске, Полярном и Ковдоре, а в Мурманской областной филармонии было установлено новое оборудование, позволяющее транслировать собственные программы в ВКЗ региона.