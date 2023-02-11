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Мурманская область. Арктика (16+)11.02.23 10:00

В Доме культуры «Энергетик» посёлка Мурмаши прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию гражданской авиации России

Работников и ветеранов отрасли вчера тепло поздравили руководители региона, муниципальных образований, предприятий и организаций.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил важность сохранения традиций в гражданской авиации.

«Наши аэропорты безопасно работают круглосуточно и круглогодично благодаря тем знаниям и умениям, которые уважаемые ветераны отрасли передали своей смене, - сказал губернатор. - Низкий поклон всем, кто работает в отрасли сейчас, и, конечно, ветеранам, посвятившим гражданской авиации всю свою жизнь».

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой поблагодарил сотрудников аэропорта за профессионализм и ответственность, преданность своему делу.

«Сегодня уже невозможно представить нашу жизнь без гражданской авиации, которая быстро и комфортно доставляет нас за тысячи километров, перевозит огромное количество грузов, выполняет множество других важных и полезных функций, - отметил он. - И за каждым полётом стоит напряженная работа экипажей воздушных судов, инженерно-технического персонала, сотрудников наземных служб».

Спикер вручил Благодарственные письма областной Думы сотрудникам аэропорта Мурманск: Ирине Акуленко, Екатерине Беляевой, Ирине Данелюк, Александру Иванову, Дмитрию Вологдину, Александру Кузьмину, Илье Макарову.

Завершило праздничную программу выступление Ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27053/

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