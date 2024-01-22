В Доме молодёжи прошёл мастер-класс по диджеингу

Мурманский диджей и музыкант Миша Бо рассказал молодым людям об основах работы с DJ-оборудованием, принципах подбора музыки, сведения треков и профессиональных секретах. Участники мероприятия поговорили о современной музыке и после попробовали себя в роли диджея.

Спикер показал несколько программ, с помощью которых можно заниматься сведением треков. Приятным сюрпризом стала демонстрация управления «вертушками» DJ-контроллера и разбор функционала панели микшерного пульта. После теории участники перешли к практике - попробовали поиграть и свести пару треков.

Как сообщает администрация города Мурманска, это уже не первое подобное мероприятие, ранее мастер-класс прошел 12 января. Дом молодёжи регулярно проводит познавательные встречи для мурманчан. Так, ранее на базе учреждения состоялась серия мастер-классов по граффити, а 27 января в 18.э00 в молодёжном пространстве «Контейнер-холл» пройдёт вечеринка в честь Дня российского студенчества «Студенческий ФЛОУ». В программе мероприятия: танцы под самые свежие и актуальные треки диджеев, увлекательные конкурсы, игры и викторины с призами от организаторов и партнёров.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26540&page=1