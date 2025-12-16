В Доме ремёсел Мурманска откроется выставка-ярмарка

20-21 декабря в Доме ремёсел Мурманского областного художественного музея состоится ежегодная выставка народного искусства Мурманской области «Никольская ярмарка».

В программе «Никольской ярмарки»: выступление народного самодеятельного коллектива ансамбль народной песни «Снежица» Кольского районного центра культуры (20 декабря в 12.00); бесплатные и платные мастер-классы; выставка-ярмарка.

Участники ярмарки ‒ мастера декоративно-прикладного искусства, клубы, народные самодеятельные коллективы и студии Мурманской области.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, в дни работы ярмарки можно будет приобрести уникальные подарки к Новому году: декоративные панно, изделия из кожи, женскую одежду и аксессуары из натурального шёлка, шерсти и в технике лоскутного шитья, шкатулки, сувенирные пряники, украшения из натуральных камней и бисера и многое другое.

Выставка-ярмарка будет работать: ️20 декабря - с 12.00 до 19.00, 21 декабря - с 11.00 до 18.00.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457273719%2Fwall-11742142_26309