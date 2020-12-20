В домовой церкви штаба Северного флота прошёл молебен в честь Николая Чудотворца

Вчера в память о православном покровителе российских моряков святителе Николае архиепископе Мир Ликийских в домовой церкви штаба Северного флота, носящей имя Николая Чудотворца, состоялся молебен. Его провёл настоятель Свято-Андреевского Морского Кафедрального Собора в городе Североморске и помощник командира соединения ракетных кораблей по работе с верующими военнослужащими протоиерей Александр Козачук.

На молебне в домовом храме штаба присутствовали командующий флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, офицеры и военнослужащие по призыву центра обеспечения штаба флота.

После проведения церковной службы отец Александр рассказал военнослужащим эпизоды из жития Николая Чудотворца, поясняющие, почему на Руси его особенно почитали, а также поведал, что традицию дарить рождественские подарки также заложил святитель Николай.

Как сообщает пресс-служба СФ, после молебна православные военнослужащие воспользовались возможностью приложиться к мощам святых покровителей российского воинства, хранимых в специальном ковчеге, впервые принесённом в домовой храм штаба флота, а также поставили свечки во здравие родных и близких.