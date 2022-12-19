В домовой церкви штаба Северного флота прошёл молебен в честь Николая Чудотворца

Сегодня в память о православном покровителе российских моряков святителе Николае - архиепископе Мир Ликийских в домовой церкви штаба Северного флота, носящей имя Николая Чудотворца, состоялся молебен. Его провёл настоятель Свято-Андреевского Морского кафедрального собора в городе Североморске и помощник командира соединения ракетных кораблей по работе с верующими военнослужащими протоиерей Александр Козачук.

На молебне в домовом храме штаба присутствовали начальник штаба Северного флота контор-адмирал Константин Кабанцов и офицеры управлений и служб штаба флота.

После проведения церковной службы отец Александр рассказал военнослужащим эпизоды из жития Николая Чудотворца, поясняющие, почему на Руси его особенно почитают, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12448982@egNews