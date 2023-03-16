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Мурманская область. Арктика (16+)16.03.23 09:00

В Донецкой Народной Республике уничтожено три склада боеприпасов подразделений ВСУ

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Терны, Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики, а также Червоная Диброва и Невское Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 235 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-20...

Министерство обороны Российской Федерации 15  марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Гряниковка, Степовая Новоселовка и Тимковка Харьковской области. Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-20, а также самоходная гаубица «Krab» польского производства.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Терны, Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики, а также Червоная Диброва и Невское Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 235 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также артиллерийская система М777 производства США.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки потери противника составили до 160 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Кроме того, уничтожено: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, две боевые машины РСЗО «Град» и «Ураган», а также артиллерийская система М777 и самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США.

Также в районах населённых пунктов Дачное, Галицыновка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики уничтожено три склада боеприпасов подразделений ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение противнику в районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области.

Кроме того, в районе населённого пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Общие потери противника на данных направлениях составили до 75 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены более 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 101-му артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 197-ми районах.

В районах населённых пунктов Украинск, Новодмитровка и Красное Донецкой Народной Республики вскрыты позиции и уничтожены три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Ольха», а также уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Окоп, Двуречное Харьковской области, Первомайск, Покровское Луганской Народной Республики, Егоровка Донецкой Народной Республики и Балочки Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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