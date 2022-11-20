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Мурманская область. Арктика (16+)20.11.22 09:00

В Донецкой Народной Республике в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожены более 120 украинских военнослужащих, два танка

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено девять пунктов управления в районах населённых пунктов Кисловка, Ивановка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Серебрянка, Водяное Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Веселое, Новорайск Херсонской области, а также 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176-ти районах.

Министерство обороны Российской Федерации 19 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями российских войск сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наёмниками, из районов населённых пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области. В результате поражения огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожены более 60-ти украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера.

На Красно-Лиманском направлении в результате упреждающих действий российских подразделений пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 50-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

В Донецкой Народной Республике в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожены более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено девять пунктов управления в районах населённых пунктов Кисловка, Ивановка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Серебрянка, Водяное Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Веселое, Новорайск Херсонской области, а также 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176-ти районах.

В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 10 беспилотных летательных аппаратов противника в районах населенных пунктов Кременная, Новокраснянка Луганской Народной Республики, Новотроицкое, Максимовка, Ольгинка и Угледар Донецкой Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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