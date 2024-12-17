В дорожно-строительном сезоне 2024 по Мурманской области отремонтировано 199 объектов

Об итогах дорожной кампании этого года вчера на оперативном совещании доложила заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

«В этом году в регионе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» введены в эксплуатацию 34 объекта ремонта, а в рамках стратегического плана «На Севере – жить» обновили 144 объекта улично-дорожной сети в муниципальных образованиях региона. Всего в дорожном сезоне отремонтировано более 1 млн кв. метров дорожного полотна», – рассказала Юлия Полиэктова.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманске отремонтировано 27 запланированных объектов, общей протяженностью более 14,4 км. Кроме того, завершены работы на региональных объектах: капитальные ремонты на автомобильных дорогах Кола – Мурмаши и Кандалакша – Полярные Зори, а также отремонтированы участки автодороги Умба-Кандалакша. Общая протяженность – 15,3 км.

Благодаря дорожному проекту отремонтировано 3 мостовых сооружения, общая длина которых составила порядка 1,7 тысячи погонных метров. Отремонтированы крупные переходящие объекты, работы на которых начались в 2023 году: проведены реконструкции мостового перехода через р. Большая Печенга на 32 км автомобильной дороги Никель – Приречный – а/д «Лотта» и через р. Канентъявр на 49 км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами. Также завершены работы на самом крупном автодорожном мостовом переходе в Заполярье через Кольский залив.

Ремонтные работы на путепроводе через железную дорогу на 1 км объездной автомобильной дороги г. Апатиты будут продолжены в следующем году. Работы выполняются в два этапа с технологическим перерывом на зимний период.

Продолжается работа по освещению региональных дорог нашего региона. На автомобильных дорогах Заполярный – Сальмиярви, Пиренга – Ковдор, Кандалакша – Полярные Зори, объездной Кандалакши и автоподъездах к Лейпи, Минькино, Междуречье и Заозерску завершены работы по освещению участков трасс.

В рамках стратегического плана «На Севере – жить», реализуемого по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в муниципальных образованиях обновлено 144 объекта, 88 из которых были завершены опережающими темпами.

В Печенгском округе, благодаря областной поддержке, отремонтировано два искусственных дорожных сооружения, а также подъездные пути к ним. В Заполярном отремонтировали мост через реку Хауки-Йоки, а в Никеле мост через реку Колосйоки. Общая протяжённость – 228,8 погонного метра.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в рамках программы реновации ЗАТО Мурманской области отремонтирована 21 улица в ЗАТО Александровск, Заозерск, Североморск и Кандалакшском районе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/