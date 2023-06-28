В дождь лучше всего работается дизайнерам, в ясную погоду — логистам

В ясную погоду лучше всех работают менеджеры по логистике, менеджеры по закупкам и водители, а в пасмурную — дизайнеры, операторы call-центра и секретари. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опрос а, в котором приняли участие 4800 представителей экономически активного населения, имеющего опыт работы.

В том, что, когда солнечно, они работают лучше, чаще всех признаются менеджеры по логистике (53%), менеджеры по закупкам (50%) и водители (47%). В топ-5 любителей трудиться в хорошую погоду вошли также секретари (45%), квалифицированные рабочие и дизайнеры (по 43%).

Дождь, снег или ветер чаще всего вдохновляет к работе дизайнеров (47%), операторов call-центров (37%) и секретарей (34%). Кроме того, в ненастье хорошо работается маркетологам (33%) и системным администраторам (32%). «Гулять в такую погоду не тянет, так что работаю результативно», — объясняют они.

Тех, для кого погода не важна, больше всего среди менеджеров по работе с клиентами (58%), медсестер (52%), маркетологов (46%), а также кладовщиков (45%) и ИТР (44%). «Мне хорошо работается при любой температуре за окном», — комментируют опрошенные.

Ранее специалисты «SuperJob» выяснили, что 37% россиян на работу мотивирует солнце, а каждый пятый (22%), напротив, более эффективен во время ненастья.

Время проведения опроса: 2—23 июня 2023 года.