В Драматическом театре Северного флота состоялась долгожданная премьера

В Драматическом театре Северного флота состоялась премьера «Страсти по-итальянски» - актерской игрой-фантазией по мотивам пьес современных итальянских драматургов.

В спокойную жизнь домохозяйки Марии, живущей на узкой кривой улочке в самом центре Неаполя, запертой в своей квартире на четыре замка ревнивым мужем, постоянно занимающейся домашними делами и развлекающейся просмотрами бесконечных телесериалов, в одночасье врывается соседка Лючия, поселившаяся в доме напротив. Две женщины знакомятся и увлеченная Мария, осчастливленная тем, что у нее появилась подруга, рассказывает любопытной соседке душераздирающую историю своей жизни.

Зрители погрузились в фантазийную игру, подготовленную актёрами Драматического театра Северного флота.

В этом театральном сезоне артисты драмтеатра Северного флота продолжат показы спектаклей военно-патриотической направленности, а также классики драматического жанра.

Как сообщает пресс-служба СФ, Драматический театр Северного флота является старейшим театром Кольского Заполярья. Он был организован в главной базе Северного флота в Полярном. Первыми его актёрами были военные моряки Северного флота и их жёны. В послевоенное время в театре выступали народные артисты СССР Валентин Плучек и Михаил Пуговкин. В 1963 году театр занял первое место на Всеармейском смотре театров Вооружённых сил СССР.