В Драматическом театре Северного флота состоялась премьера спектакля по произведению Аркадия Аверченко «Суета сует»

Спектакль состоял из шести эпизодов, герои которых никак не связаны между собой, но при этом все сюжеты объединены одной темой — именно это создало на сцене ощущение настоящего театрального ералаша.

И по сей день произведения автора не утратили своей искрометной юмористичности и способны вызвать улыбку на устах даже самого серьезного зрителя.

Зрители погрузились в фантазийную игру, подготовленную актёрами Драматического театра Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, Драматический театр Северного флота является старейшим театром Кольского Заполярья. Он был организован в главной базе Северного флота в Полярном. Первыми его актёрами были военные моряки Северного флота и их жёны. В послевоенное время в театре выступали народные артисты СССР Валентин Плучек и Михаил Пуговкин. В 1963 году театр занял первое место на Всеармейском смотре театров Вооружённых сил СССР.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12443616@egNews