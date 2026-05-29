В Североморске начали ремонт основания бюста Саши Ковалева
29.05.26 10:00

В драматическом театре состоялся торжественный концерт, посвящённый 88-й годовщине образования Мурманской области

Праздничная программа началась с театрализованно-хореографической композиции, объединившей подвиг защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны и современные достижения региона.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил региональные и государственные награды. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечен Михаил Ейбог, заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Компания Кола-Гранит», Орденом Дружбы — Сергей Коробков, генеральный директор акционерного общества «Электротранспорт города Мурманска». Звание «Почетный гражданин Мурманской области» присвоено Геннадию Матишову, главному научному сотруднику, научному руководителю Федерального исследовательского центра «Южный научный центр Российской академии наук».

«Наша область — это земля, соединяющая в себе подвиг ратный и подвиг трудовой, который многие поколения совершали и совершают сейчас. Несмотря на все сложности и то давление, которое сегодня вновь оказывает на нашу страну противник, наши бойцы-северяне мужественно, достойно и очень профессионально выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции. Пограничники, которых мы сегодня утром поздравляли с их праздником, надежно охраняют и морскую, и сухопутную границы, успешно справляются с поставленными задачами. И при этом трудовые коллективы в разных отраслях — в логистике, промышленном комплексе, горной добыче, металлургии, химии — работают с полной самоотдачей, как и те поколения, которые создавали и развивали нашу область. Благодаря этому труду, искренности и самоотверженности, несмотря на все вызовы область уверенно движется вперед. Реализуются новые инвестиционные проекты, строятся современные объекты. Спасибо каждому, кто делает максимум для нашего края», – сказал губернатор.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена заместителю начальника отдела материально-технического снабжения филиала «Судоремонтный завод «Нерпа» Ирине Куликовой, руководителю литературно-драматической части Мурманского областного театра кукол Алексею Макарову и руководителю клубного формирования «Ижма» Ловозерского районного национального культурного центра Сергею Филипченко. Семь северян удостоены Знака отличия «За заслуги перед Мурманской областью». Почётной грамотой губернатора Мурманской области награждена Ольга Пискунова — учитель начальных классов мурманской школы №36. Всего глава региона вручил более тридцати различных наград.

С приветственным словом к зрителям и гостям обратился председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой: «Мы стараемся быть достойными наших предков, которые создали мощную базу для развития Мурманской области. Северяне никогда не пасовали перед трудностями и твердо шли к поставленной цели. Наш край воспитал трудолюбивых, мужественных, честных и открытых людей со стойким характером и щедрой душой. Мы живем в регионе с уникальной историей, традициями и культурой, огромным потенциалом. Мы гордимся своими земляками, которые одержали немало боевых и трудовых побед».

Сергей Дубовой вручил Почётные грамоты Мурманской областной Думы заслуженным работникам культуры и образования, в том числе балетмейстерам ансамбля «Радость» и педагогам детской музыкальной школы ЗАТО Видяево.

Северян поздравила сенатор Российской Федерации от Мурманской области Лариса Круглова: «Мурманская область — стратегически важный регион страны, флагман развития Арктики и территория больших возможностей. Но главная сила нашего края — это люди: сильные, трудолюбивые, преданные Северу. Благодаря их энергии, любви к родной земле регион развивается, становится современнее, комфортнее и привлекательнее для жизни, работы и будущих поколений».

Тёплые слова прозвучали и от сенатора Российской Федерации Елены Дягилевой.

«Мурманская область — молодой регион с богатой историей, в которой всегда было место подвигу. Наш край формировали сильные люди: в 1930-е годы прошлого века на вечной мерзлоте возводили города, создавали уникальные объекты и мощные предприятия. В годы войны на подступах к Мурманску остановили немецко-фашистских захватчиков, чтобы затем освободить не только Кольскую землю, но и северную Норвегию. Сегодня мы видим, как расцветает Мурманская область. Перемены — результат наших общих усилий: тех, кто тогда осваивал Север, и тех, кто сейчас вносит вклад в его развитие ежедневным трудом», — сказала парламентарий.

Представитель Мурманской области в Совете Федерации подчеркнула, что при активном участии губернатора Андрея Чибиса и внимании со стороны федерального центра, несмотря на вызовы, в Заполярье вновь строятся жилые дома, открываются новые точки притяжения, создаются рабочие места – регион меняется к лучшему.

На сцене драматического театра Елена Дягилева вручила Благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации за большой вклад в развитие местного самоуправления депутату Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Оксане Соболевой.

После официальной части выступили заслуженные коллективы народного творчества: ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», ансамбль песни и танца «Россия» и другие заполярные артисты.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568557/#&gid=1&pid=2

