В драмтеатре Северного флота прошла новогодняя ёлка для детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции

В Драмтеатре Северного флота для детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, прошла новогодняя ёлка от имени командующего флотом Героя России адмирала Александра Моисеева. Ребят поздравили с наступающим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка, которые вместе с ними приняли участие в конкурсах и хороводах.

В рамках праздничной программы маленьким зрителям был показан интерактивный спектакль «Чудеса с планеты Тыц-Пыц».

Интерактивный спектакль «Чудеса с планеты Тыц-Пыц» погрузил зрителя в яркий волшебный мир, приключений и фантазий.

Как сообщает пресс-служба СФ, по завершении представления каждому ребёнку были вручены новогодние подарки от имени командующего Северным флотом.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12450014@egNews