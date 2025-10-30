В рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и стратегического плана «На Севере — Жить!» в Дровяном возводится новый фельдшерско-акушерский пункт.

В настоящее время подготовлена фундаментная плита, отмостка, ведутся работы по сборке модульного здания ФАП. Работы по установке ФАПа планируется завершить до 30 ноября.

В ФАПе в Дровяном будет оказываться первичная, доврачебная, врачебная и специализированная медико-санитарная помощь, в том числе по медицинским профилактическим осмотрам, экспертизе временной нетрудоспособности. Приём будет вести фельдшер. Прикрепленное население — 472 человека.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, монтаж ФАП проводится с целью повышения доступности и качества оказания медицинской помощи. ФАП в Дровяном будет оснащён современным медицинским оборудованием в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556203/#&gid=1&pid=1