Мурманская область. Арктика (16+)30.10.25 11:30

В Дровяном возводится новый фельдшерско-акушерский пункт

В рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и стратегического плана «На Севере — Жить!» в Дровяном возводится новый фельдшерско-акушерский пункт.

В настоящее время подготовлена фундаментная плита, отмостка, ведутся работы по сборке модульного здания ФАП.  Работы по установке ФАПа планируется завершить до 30 ноября.

В ФАПе в Дровяном будет оказываться первичная, доврачебная, врачебная и специализированная медико-санитарная помощь, в том числе по медицинским профилактическим осмотрам, экспертизе временной нетрудоспособности. Приём будет вести фельдшер. Прикрепленное население — 472 человека.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, монтаж ФАП проводится с целью повышения доступности и качества оказания медицинской помощи. ФАП в Дровяном будет оснащён современным медицинским оборудованием в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556203/#&gid=1&pid=1

Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
