Новые меры поддержки жилищного строительства позволят улучшить условия жизни более 1000 семей Мурманской областиК системе теплоснабжения подключено 99% многоквартирных домов Заполярья
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)08.09.21 15:00

В Дудинке торжественно встретили моряков Северного флота

Вчера в порту Дудинка состоялась торжественная встреча моряков Северного флота, прибывших в составе отряда кораблей и судов обеспечения, возглавляемого большим противолодочным кораблём «Североморск». На митинге североморцев приветствовали первый заместитель главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Галина Гаврилова, глава города Дудинка Юрий Гурин, директор Заполярного транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» Алексей Новаков.

На родном языке североморцев приветствовали ненцы, энцы, долганы, нганасаны и эвенки. Жители Дудинки встречали североморцев с хлебом-солью и традиционными таймырскими угощениями.

Перед моряками показали свои выступления представители пяти этносов Таймыра и артисты заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации - Таймырского ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро».

Вместе с экипажем большого противолодочного корабля «Североморск» в Дудинку вернулись учащиеся средней школы №3, прибывшие на борт противолодочного корабля вблизи населенного пункта Воронцово, расположенного ниже по течению реки Енисей. В период перехода к порту Дудинка юнги и юнармейцы изучили устройство корабля и попробовали себя в различных военно-морских специальностях.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ранее на трассе Северного морского пути моряки Северного флота провели ряд учений антитеррористической направленности. Одно из таких учений было проведено на морской ледостойкой стационарной платформе «Приразломная».

Поход проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Опасаемся ковида, но не забываем о гриппе – Артём Ладыгин
Ирина
03.09.21 23:42
опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Кому приходилось отдуваться за народного избранника Гисмеева?
Ирина
02.09.21 23:46
и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 25 копеек, евро – почти на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис обсудил с руководством АО «Оборонэнерго» перспективы присоединения к электросетям новых объектов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика