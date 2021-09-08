В Дудинке торжественно встретили моряков Северного флота

Вчера в порту Дудинка состоялась торжественная встреча моряков Северного флота, прибывших в составе отряда кораблей и судов обеспечения, возглавляемого большим противолодочным кораблём «Североморск». На митинге североморцев приветствовали первый заместитель главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Галина Гаврилова, глава города Дудинка Юрий Гурин, директор Заполярного транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» Алексей Новаков.

На родном языке североморцев приветствовали ненцы, энцы, долганы, нганасаны и эвенки. Жители Дудинки встречали североморцев с хлебом-солью и традиционными таймырскими угощениями.

Перед моряками показали свои выступления представители пяти этносов Таймыра и артисты заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации - Таймырского ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро».

Вместе с экипажем большого противолодочного корабля «Североморск» в Дудинку вернулись учащиеся средней школы №3, прибывшие на борт противолодочного корабля вблизи населенного пункта Воронцово, расположенного ниже по течению реки Енисей. В период перехода к порту Дудинка юнги и юнармейцы изучили устройство корабля и попробовали себя в различных военно-морских специальностях.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ранее на трассе Северного морского пути моряки Северного флота провели ряд учений антитеррористической направленности. Одно из таких учений было проведено на морской ледостойкой стационарной платформе «Приразломная».

Поход проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева.