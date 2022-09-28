В Дудинке три концерта Ансамбля песни и пляски Северного флота посетили более 1,2 тысячи зрителей

Ансамбль песни и пляски Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота, прибывший в порт Дудинка в рамках агитационной акции «Сила в Правде», дал военно-патриотические концерты для жителей и гостей Таймыра.

Североморцы выступили в культурно-досуговом центре «Арктика», Таймырском колледже и Доме культуры города Дудинка, собрав за три концерта более 1,2 тысячи зрителей.

В концертную программу были включены различные номера — казачьи, матросские и народные пляски. В исполнении ансамбля прозвучали знаменитые произведения — «Баллада о солдате», «Прощайте скалистые горы» и другие музыкальные композиции, преисполняющие гордостью за свою страну и рассказывающие о службе на Северном флоте.

Яркой составляющей выступлений коллектива стала работа директора ансамбля заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Дмитрия Акманова не только с ансамблем, но и со зрителями — они стали соисполнителями песни «Встанем» певца Ярослава Дронова и других концертных номеров. Все концерты завершались овациями зрителей.

Также коллектив Ансамбля песни и пляски Северного флота провел мастер-классы по хореографии и вокалу в детской школе искусств имени Б.М. Молчанова города Дудинка.

В ходе визита в детскую школу искусств с учениками и преподавателями состоялась творческая встреча, на которой директор ансамбля Дмитрий Акманов ответил на вопросы учащихся и преподавателей об истории, творчестве и репертуаре коллектива.

Как сообщает пресс-служба СФ, Ансамбль песни и пляски Северного флота был сформирован в 1940 году из восьми участников художественной самодеятельности на базе Дома офицеров в городе Полярный. В военные годы коллектив выезжал на передовую. Во время фронтовых поездок его артистические бригады дали больше 3 тысяч концертов. В мирное время они вместе с моряками ходили в дальние походы в Атлантический океан и Средиземное море, выезжали с выступлениями в зону боевых действий на Северном Кавказе.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12439695@egNews