В Дудинке в рамках акции «Сила в Правде» БДК «Иван Грен» и БПК «Адмирал Левченко» открыты для посещения по 3 октября

С 25 сентября и по 3 октября ежедневно с 10.00 до 18.00 часов большой десантный корабль «Иван Грен» и большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» будут открыты для посещения на причале морского порта города Дудинка.

На борту большого противолодочного корабля «Иван Грен» жители Таймыра смогут ознакомиться с историей Северного флота и уникальными артефактами периода Великой Отечественной войны в Заполярье, с современным вооружением береговых войск, надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России, узнать о подвигах российских военнослужащих на Донбассе и Украине, увидеть военные трофеи.

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках рабочего совещания 24 сентября представителей администрации Таймыра и командования Северного флота в администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района глава Таймыра Евгений Вершинин вручил заместителю командующего Северным флотом вице-адмиралу Олегу Голубеву Почётный знак «За заслуги перед Таймыром».

Вице-адмирал Олег Голубев, под командованием которого корабли Северного флота регулярно прибывают в Дудинку начиная с 2015 года, поблагодарил руководство Таймыра за такую высокую оценку взаимодействия Северного флота и таймырцев в вопросах военно-патриотического воспитания, культурных и спортивных связей.

Фото: https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457267375%2Fwall-101918803_34030