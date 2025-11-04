В духовном реабилитационно-спортивном центре «Защитники Отечества» состоялись соревнования по жиму штанги лёжа

В преддверии Дня народного единства в духовном реабилитационно-спортивном центре «Защитники Отечества» провели первые соревнования по жиму штанги лёжа. Участниками события стали почти 20 спортсменов: участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и их родных.

Организаторами соревнований выступили центр спортивной подготовки Мурманской области и региональная Федерация пауэрлифтинга. Задачей участников было выполнение наибольшего количества повторений подъёма штанги от груди с правильной техникой и за ограниченное количество времени. Сильнейших определяли среди женщин, мужчин, а также семейных пар.

Среди участниц лучший результат показала Ирина Анисимова, поднявшая вес 20 кг 63 раза. «Серебро» и «бронзу» завоевали Юлия Толстенко и Тайгана Донгак с одинаковым результатом в 43 подъёма.

Мужчины поднимали вес 70 кг. «Золото» завоевал Александр Колупаев: на его счету 49 подъёмов. Вторым стал Денис Пилипенко с результатом в 45 раз, на третьем месте – Василий Котиенко, поднявший штангу 35 раз.

В парном зачёте лучший результат – у семьи Анисимовых, семья Вдовиных – на втором месте.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, первый в России духовный реабилитационно-спортивный центр «Защитники Отечества» был открыт 23 февраля 2025 года. Он стал продолжением проекта «Спорт для СВОих», главной целью которого является реабилитация и социализация ветеранов и участников СВО.

Центр создан в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» благодаря сотрудничеству правительства Мурманской области, Мурманской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата и поддержке ПАО «ГМК «Норильский Никель».

Посещение для участников СВО и их родных современного тренажёрного зала, спортивного зала, оборудованного всем необходимым для занятий боевыми искусствами, боксом и настольным теннисом бесплатное.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556483/#&gid=1&pid=8