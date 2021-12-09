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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.21 10:00

В Думе состоялись рабочие встречи губернатора области Андрея Чибиса с депутатами фракций регионального парламента

Перед рассмотрением областной Думой проекта бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023-24 годов во втором чтении губернатор Андрей Чибис провёл ряд встреч с думскими фракциями. В них приняли участие первый заместитель губернатора области Оксана Демченко, заместители губернатора области Елена Дягилева и Владимир Евменьков, член Совета Федерации ФС РФ – представитель Мурманской областной Думы Татьяна Сахарова.

Как отметил глава региона, выстроить конструктивный диалог со всеми политическими силами в Думе помогло предварительное рабочее взаимодействие на стадии подготовки проекта бюджета.

Депутаты высказывали свою позицию по поводу распределения средств, вносили дополнительные предложения.

- Доходы бюджета области за последние два года выросли на 30 процентов, - отметил Андрей Чибис, подводя итоги встреч. – И мы можем позволить гораздо больше инвестиций в развитие, причём развитие по самым ключевым направлениям – образование, здравоохранение, дороги, благоустройство. Сегодня мы обсуждали вопросы, которые не попали в проект бюджета, но их решение планируется в дальнейшем. Затронули и некоторые актуальные проблемы с мест. В целом обсуждения прошли, как всегда, конструктивно, открыто. И ранее депутаты принимали участие в обсуждении проекта бюджета на рабочих совещаниях в Правительстве. Важна позиция всех партий, ведь независимо от политической окраски депутаты говорят о проблемах жителей.

Депутаты фракций также подчеркнули конструктивный характер обсуждения вопросов. В ходе общения с главой региона законодатели высказывали предложения в проект главного финансового закона, которые необходимо реализовать в дальнейшем в ходе исполнения бюджета. В частности, заострялось внимание на вопросах поддержки оленеводства, образования, спорта, талантливых ребят, развитии рыбохозяйственного комплекса, проблемах коммунального хозяйства.

Андрей Чибис подчеркнул, что практика рабочих встреч с фракциями будет продолжена и дальше.

«Мы конструктивно и открыто обсуждаем все вопросы, нет закрытых тем, и для нас в этом смысле позиция всех партий важна. Чтобы ни одного нюанса, который возникает у любого избирателя, за кого бы он ни голосовал, не упустить. Главное, чтобы людям было лучше. Поэтому мы фиксируем все вопросы, и они идут в отработку правительства», – сказал губернатор.

 

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22471/

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