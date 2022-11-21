В Думу внесён законопроект о направлении почти 2 млрд рублей на повышение оплаты труда работникам образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания

Почти 2 млрд рублей планируют дополнительно направить в этому году на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы аккумулировали дополнительные ресурсы в рамках текущего бюджета. В пятницу я внёс на рассмотрение в областную Думу законопроект о направлении почти 2 млрд рублей на повышение оплаты труда работникам образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания. Рассчитываю, что он будет рассмотрен оперативно. Общая численность людей, которые ежедневно выполняют важнейшую работу, – более 15 тысяч человек», – заключил губернатор.