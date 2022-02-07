В два раза больше предпринимателей Мурманской области смогут получить «Губернаторский стартап»

В связи с высоким запросом северян финансирование грантового конкурса «Губернаторский стартап» в этом году увеличено вдвое – с 15 до 30 млн рублей. Приём заявок начнётся уже 1 марта. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

«В рамках проекта «Губернаторский стартап» предприниматели смогут получить до 1 миллиона рублей. Благодаря этому конкурсу уже реализовались более 50 проектов северян. А в этом году мы увеличили финансирование в два раза – до 30 миллионов рублей», – отметил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

Подробнее о новых мерах поддержки предпринимателей Мурманской области в ходе оперативного совещания рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнецова, сообщает региональное Министерство информационной политики.