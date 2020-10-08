По инициативе губернатора в два раза увеличен размер региональной премии призерам Национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» и «Навыки мудрых» «WorldSkills Russia». Такое решение озвучил сегодня Андрей Чибис во время посещения Мурманского индустриального колледжа. По итогам всероссийских соревнований 2020 года в копилке региональной сборной две бронзовые медали и шесть медальонов за профессионализм.

«Достойный результат в командном зачете показала Мурманская область. В качестве поощрения призеров конкурса и их наставников мы приняли решение об увеличении премии в два раза. Медалисты чемпионата получат по 100 тысяч рублей. Те, кому вручены медальоны за профессионализм, – по 50 тысяч рублей. Премии для наставников составят половину от размера денежного поощрения призеров. Это еще один стимул работать и, главное, добиваться успеха», – подчеркнул губернатор.

Таких результатов, как отметил глава региона, удалось достичь благодаря планомерной работе по обновлению и модернизации материально-технической базы колледжей. Этой осенью в учреждениях были организованы площадки для проведения финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» и III Национального чемпионата «Навыки мудрых» для лиц в возрасте 50 лет и старше. В условиях пандемии коронавируса соревнования проходили в дистанционном формате. Заполярные конкурсанты и их наставники вошли в список лучших по компетенциям «Инженерный дизайн», «Медицинский и социальный уход», «Парикмахерское искусство», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Малярные и декоративные работы» и «Электромонтаж».

Андрей Чибис вручил заслуженные награды и дипломы призерам Национальных чемпионатов «WorldSkills Russia». За активное участие в международном движении и высокие результаты представители команды Мурманской области отмечены Благодарственными письмами губернатора.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 2015 года Мурманский индустриальный колледж является Региональным координационным центром «WorldSkills Russia». В настоящий момент в МИК обучается около 1700 студентов. В 2019 году на базе колледжа созданы современные мастерские по компетенциям «Обработка листового металла», «Реверсивный инжиниринг», «Сварочные технологии», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». В 2021 году планируется оборудовать по международным стандартам еще четыре мастерские по компетенциям «Изготовление прототипов», «Инженерный дизайн CAD», «Сборка корпусов металлических судов», «Электромонтаж».