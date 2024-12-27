В двух домах Мурманска заменены вышедшие из строя старые бойлеры

Министерство строительства Мурманской области продолжает выполнять поручения, данные главой региона Андреем Чибисом в ходе июньской «прямой линии». Так жители дома №16 на проезде Молодёжном и дома №34 на улице Полярные Зори в Мурманске пожаловались на вышедшие из строя бойлеры. По поручению губернатора проблема с горячей водой в этих домах решена.

«Подрядчик демонтировал старые и установил новые современные водоподогреватели. Установленное оборудование предъявлено ресурсоснабжающей организации. Бойлеры введены в эксплуатацию. Благодаря грамотно организованной работе подрядчика в домах уже есть горячая вода», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

На решение проблемы с горячим водоснабжением в доме №16 на проезде Молодёжном и доме №34 на улице Полярные Зори в Мурманске из регионального бюджета было выделено более 3,7 млн рублей, отмечает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/