В ДЮСШ №7 по боксу все работы, которые были запланированы в осенне-летний период, выполнены

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проверил ход работ по замене теплообменника горячего водоснабжения в индивидуальном тепловом пункте детско-юношеской спортивной школы №7 по боксу (просп. Кирова, 17а) и оценил результаты ремонтов помещений, которые были проведены ранее.

- Работы в теплообменнике продолжаются, но главное, что основной массив того, что было запланировано в осенне-летний период, выполнен. Это хорошо видно ребятам, которые здесь тренируются. – рассказал Юрий Сердечкин. - Заменены оконные блоки, отремонтированы раздевалки, душевые и туалеты, выполнен текущий ремонт фасада.

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году ДЮСШ №7 по боксу отметит 45-летие. Сегодня под присмотром восьми тренеров боксу и тайскому боксу здесь обучаются 340 детей и подростков. Результативность работы преподавателей регулярно подтверждается победами юных мурманчан на престижных спортивных соревнованиях.

Так, на Первенстве России по тайскому боксу команда Мурманской области, представленная тремя спортсменами из ДЮСШ №7, заняла все призовые места. В феврале 2022 года на Чемпионате и Первенстве Европы по тайскому боксу воспитанница школы Юлия Шохина завоевала бронзу, а молодой тренер–преподаватель ДЮСШ №7 Илья Баланов стал Чемпионом Европы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23698&page=1