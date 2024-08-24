В Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о каменном лабиринте «Вавилон», расположенном на территории Мурманской области

На территории Мурманской области находится 175 объектов культурного наследия, из них 143 неразрывно связаны с землей, являются объектами капитального строительства и подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). На сегодняшний день 93,7% объектов культурного наследия региона содержатся в ЕГРН.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, один из них - объект культурного наследия федерального значения «Каменный лабиринт «Вавилон», который находится в 4-х километрах от Кандалакши на побережье губы Малая Питкуля и датируется вторым тысячелетием до нашей эры. Представляет собой овальную подковообразную в плане выкладку из линий камней. Кандалакшский лабиринт - «безвыходный». Входя во внутрь и начиная движение по спирали, оказываешься возле центрального кольца и замкнутой дуги и, если продолжать движение, не меняя направления, придётся вечно кружить вокруг этой дуги. Лабиринт впервые был описан в 1913 году С.Н. Дурылиным. Он посетил и сделал его чертёж в 1911 году во время командировки на Север от Московского Археологического Института. В 1960 году лабиринт «Вавилон» был поставлен на государственную охрану.

Точное назначение каменных лабиринтов неизвестно. Существует несколько версий: они могли быть связаны с культом мёртвых, использоваться древними людьми при совершении каких-то обрядов, выполнять роль маяков, которыми пользовались мореходы или служить ловушками для рыб.

«В настоящее время объект закоординирован и внесён в Единый государственный реестр недвижимости. На территории лабиринта действует особый режим использования, в частности запрещается строительство, установление ограждений, изменение рельефа, вырубка и посадка насаждений, засорение и т.д. Публичные сведения о лабиринте отображаются на портале отрытых данных Министерства культуры Российской Федерации и доступны для ознакомления всем желающим. Более детальную информацию всегда можно получить в наших учреждениях культуры – библиотеках и музеях региона», - рассказал первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

Информация об объекте культурного наследия также доступна на геоинформационном портале «Национальная система пространственных данных».

«Включение в ЕГРН актуальных сведений об объектах культурного наследия, их территории и зонах охраны позволяет вести учёт и предотвращать нарушение порядка их использования, положительно влияет на развитие туризма и инвестиционную привлекательность региона»,- подчеркнула руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.