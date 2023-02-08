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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.23 14:00

В едином контакт-центре «АтомЭнергоСбыта» начал работать искусственный интеллект

В АО «АтомЭнергоСбыт» в феврале 2023 года в опытно-промышленную эксплуатацию вводится система управления клиентским опытом на базе технологий искусственного интеллекта.

Проект модернизации единого контакт-центра реализуется на базе смоленского филиала «АтомЭнергоСбыта» совместно с ведущим российским вендор-интегратором программного обеспечения «Naumen» с 2022 года и направлен на повышение качества и скорости обслуживания клиентов.

«Нам важно, чтобы все обращения получали положительное решение в кратчайшие сроки. Модернизация единого контакт-центра – важный шаг в сфере развития клиентской политики с применением передового опыта», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск Алексей Горчаков.

В единый контакт-центр «АтомЭнергоСбыта» ежемесячно поступает свыше 150 тысяч обращений от клиентов из всех регионов присутствия компании – Смоленской, Курской, Тверской и Мурманской областей, а также Республики Хакасия.

В процессе реализации проекта контакт-центр компании переходит на гибридную омниканальную модель обслуживания: обращения клиентов из различных источников обрабатываются в рамках единой очереди операторами и ботами-помощниками. При этом используется динамический выбор способа обработки на основе темы и контекста общения с клиентом.

«Внедрение системы искусственного интеллекта делает сервис более доступным для клиентов и повышает скорость консультаций. Сохранение качества сервиса помогут обеспечить гибкие алгоритмы распределения обращений, бесшовная смена бота оператором, а проведение постоянного дообучения искусственного интеллекта позволит предоставлять максимально точные ответы», – отметил заместитель генерального директора по техническому развитию АО «АтомЭнергоСбыт» Денис Кириенко.

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».

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