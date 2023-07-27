В эфире – «Параллели добра», новый выпуск

Юные корреспонденты, несмотря на лето, продолжают рассказывать о подготовке своей гимназии к новому учебному году. В настоящее время в гимназии идёт масштабный ремонт фасада. Он стал возможен благодаря АО «Мурманский морской торговый порт», который шефствует над гимназией. Также в учебном заведении меняют окна, проверяют все действующие системы.

И вновь в эфире - «Параллели добра». Так называется цикл видеорепортажей, подготовленный телерадиоцентром гимназии №8 г. Мурманска. Сегодня в официальной группе АО «ММТП» г. Мурманска «ВКонтакте» Мурманский морской торговый порт (vk.com) выложили новый выпуск.

Юные корреспонденты, несмотря на лето, продолжают рассказывать о подготовке своей гимназии к новому учебному году. В настоящее время в гимназии идёт масштабный ремонт фасада. Он стал возможен благодаря АО «Мурманский морской торговый порт», который шефствует над гимназией. Также в учебном заведении меняют окна, проверяют все действующие системы.

Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239261