В Екатеринбург из Мурманска можно будет добраться на прямом рейсе

При финансовой поддержке правительства Мурманской области авиакомпания «Red Wings» запускает прямое авиасообщение между Мурманском и Екатеринбургом.

По поручению губернатора Андрея Чибиса прямой рейс по указанному маршруту включён в перечень субсидируемых маршрутов на 2025 год, утверждённый Росавиацией. Первый полёт запланирован на 2 июня, далее – еженедельно по понедельникам.

В июле – августе рейсы также будут совершаться еженедельно по понедельникам и четвергам, время в пути 3 часа 5 минут.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ранее по поручению Андрея Чибиса в перечень субсидируемых маршрутов на 2025 год включены авиамаршруты «Апатиты – Санкт-Петербург, «Апатиты – Калининград», осуществляемые авиакомпанией «Аэрофлот», а также «Мурманск – Казань», «Мурманск – Нижний Новгород», осуществляемые авиакомпанией «Икар».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/