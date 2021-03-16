Сотрудники регионального управления занятости населения в январе-феврале 2021 года отметили стабильность в развитии рынка труда Мурманской области. Также обеспечено снижение регистрируемой безработицы.

Всего в центры занятости региона от северян поступило более 10 тысячи заявлений о предоставлении государственных услуг. За содействием в трудоустройстве обратилось порядка 4,7 тысячи человек. По разным причинам снято с регистрационного учёта около 5,8 тысячи жителей области.

При содействии службы занятости населения более 2,2 тысячи северян трудоустроено на все виды работ, а 271 безработный приступил к профессиональному обучению. К началу марта этого года число безработных граждан сократилось почти во всех муниципальных образованиях. По состоянию на 1 марта в службе занятости населения зарегистрировано порядка 9,8 тысячи безработных. Показатель снизился более чем на тысячу человек по сравнению с данными на 1 января.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в экономике Мурманской области сохраняется высокая потребность в рабочих кадрах. Для их трудоустройства в начале марта предлагалось около 19,5 тысячи вакансий, для инженерно-технических работников и служащих – порядка 9,9 тысячи. Наибольшая потребность в кадрах наблюдается в городе Мурманске, Кольском районе и ЗАТО г.Североморск.