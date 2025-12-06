В «Экотехнопарке» АО «Ситиматик» подготовили к зиме объекты «птичьей» инфраструктуры

В Мурманской области началась полярная ночь – период, который длится в районе полутора месяцев, за это время солнце ни разу не поднимается над горизонтом. Для того, чтобы ястребы-тетеревятники, постоянно проживающие на территории «Экотехнопарка», подготовились к непростым условиям, сотрудники Мурманского филиала АО «Ситиматик» заранее перевели их на усиленное питание и подкармливают витаминами.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», дважды в год тетеревятники проходят тщательное медицинское обследование. Сотрудники следят не только за птицами, но и за состоянием вольеров, где они проживают. Регулярная уборка, обеззараживание, утепление помещений – все это залог благополучной жизни ястребов. В сильные морозы большую часть времени тетеревятники проводят в укрытии – их присутствие на картах складирования отходов не столь необходимо, ведь птиц на полигоне в разы меньше. При потеплении стайных птиц становится больше. Летом, в противовес зиме, из-за долгого полярного дня патрулировать карты приходится постоянно. Так что длинная и тёмная зима – отличный период для того, чтобы птицам отдохнуть и набраться сил.

Хищные птицы используются и в других регионах присутствия АО «Ситиматик». Гости производственных объектов с большим интересом и удовольствием проводят время в компании пернатых, узнавая интересные подробности о их жизни и работе.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».