В «Экотехнопарке» АО «Ситиматик» прошла экскурсия для школьников из Кольского района

Мероприятие стало элементом программы, направленной на профессиональное ориентирование подрастающего поколения. В Экотехнопарке трудятся в основном представители рабочих профессий: это те, кто ежедневно привозит отходы на полигон, участвует в их сортировке, а также занимается обслуживанием рабочих систем большого и сложного производства.

Во время экскурсии ребята узнали, как правильно обращаться с коммунальными отходами, чтобы предотвращать загрязнение окружающей среды, понаблюдали за контролем и фиксацией поступающих ТКО, а также их сортировкой. Гвоздем программы, как и всегда, стало общение с сотрудником орнитологической службы компании, а также её подопечными – пернатыми «охранниками» предприятия, живущими на территории предприятия ястребами-тетеревятниками.

Первый в Арктической зоне Российской Федерации «Экотехнопарк» был создан в 2019 году. Реализация совместных с другими организациями образовательных проектов в сфере экологии позволяет знакомить население с действующей инфраструктурой, а также актуальными вызовами для сферы и перспективами развития.

Участие Мурманского филиала АО «Ситиматик» в подобных инициативах является приоритетным, поскольку регоператор понимает всю важность стоящих перед ним задач по созданию современной системы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Экскурсии на территории Экотехнопарка проводятся по запросу и регулярно, они помогают населению узнать больше качественной информации о переработке отходов, а также получить сведения о проведении реформы по обращению с ТКО, которая стартовала в России в 2018 году.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».