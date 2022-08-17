В «Экотехнопарке» Мурманска готовятся к консервации первой карты складирования отходов

Подготовка к консервации первой карты складирования отходов в «Экотехнопарке» в Междуречье выходит на финишную прямую – специалисты заканчивают формировать откосы для дальнейшего уплотнения «хвостов» сортировки. После пересыпки грунтом на участке будут проводить работы по рекультивации и, таким образом, первый безопасный цикл обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Мурманской области будет завершён. Указанную карту запустили в январе 2019 года и благодаря высокому уровню отбора срок её эксплуатации был значительно продлён.

Карта или участок складирования отходов является основным технологическим сооружением полигона ТКО. Она представляет из себя сложное инженерное сооружение, созданное с учётом наличия очистных конструкций, не позволяющих допускать загрязнение окружающей среды. Весь поток коммунальных отходов, который принимает «Экотехнопарк» в Междуречье, проходит обработку. Задача процесса – обеспечить максимальное в современных технологических условиях извлечение полезных фракций и отправить их на вторичное использование. За первые шесть месяцев 2022 года в «Экотехнопарке» было отобрано 492,5 тонны вторичных материальных ресурсов.

Отходы, поступающие после сортировки и разгрузки, распределяются по карте бульдозером, а затем уплотняются специализированным многотонным катком. Сокращение до минимума количества пустот внутри объекта позволяет не только сэкономить место, но и не допустить скопления «свалочного» газа. Спрессованные отходы размещаются на карте специальным погрузчиком. Для безопасной работы полигона необходимо устранить все причины потенциального токсического воздействия отходов на окружающую среду, для этого на картах складирования отходов создаются «экраны» из полиэтиленовой мембраны. Ещё на этапе проектирования полигона ТКО разрабатывается дренажная система. Её задача – отводить и накапливать дренажные воды, которые неизбежно образуются из-за осадков, суточных и сезонных перепадов температур.

Эксплуатация новой карты складирования отходов в «Экотехнопарке» АО «Ситиматик» в Междуречье началась в первом полугодии 2022 года. В следующие 3,5 года отходы будут направляться на 2, 3 и 4 карты последовательно. В будущем полигон ТКО будет состоять из 7 подобных карт, которые постепенно построят и введут в эксплуатацию.

В целом с учетом южной и северной технологических зон сегодня на безопасное захоронение в регионе отправляется 73% твёрдых коммунальных отходов, что вдвое превышает показатель, установленный нацпроектом «Экология».

Фото предоставлено АО «Ситиматик».