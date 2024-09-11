В «Экотехнопарке» Мурманской области начались работы по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования мусоросортировочного комплекса

В перечне запланированных работ более 20 позиций. В том числе ремонт и техническое обслуживание всех конвейеров, разрывателя пакетов, дробильной установки, кипового и мусороперегрузочного прессов. И это первые с момента запуска технопарка масштабные работы такого типа, которые в той или иной степени затрагивают весь комплекс узлов и механизмов, обеспечивающих работу мусоросортировочного комплекса.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», уникальность мусоросортировочного комплекса - в системе реверсивных конвейеров. В результате работы комплекса отсортировывается более 6 фракций вторичных материальных ресурсов (макулатура, пленка и ёмкости ПВД, ПНД, ПП, ПЭТ бутылка, лом цветных и черных металлов и др.).

Значительная часть оборудования изготовлена в России. И это обстоятельство, впоследствии, помогло преодолеть трудности, связанные с разрывом традиционных цепочек поставок импортного технологического оборудования.

В 2018 году мусоросортировочный комплекс был полностью построен и 1 января 2019 года началась промышленная эксплуатация всего технопарка. А уже к концу 2019 года, благодаря реализации этого по-настоящему масштабного для Арктической зоны Российской федерации объекта Мурманская область вошла десятку лидеров по организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

И вот спустя пять лет наступило время детального обследования, технического обслуживания и ремонта. Это позволит обеспечить бесперебойную работу МСК, по сути, и всей системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области на годы вперед. В соответствии с «дорожной картой» основной комплекс работ планируется завершить до 20 сентября.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».