В «Экотехнопарке» Мурманской области пернатые сотрудники осваивают водные процедуры в летний зной

Мурманский филиал АО «Ситиматик» помогает хищным птицам справляться с жаркой погодой. На территории «Экотехнопарка» для ястребов-тетеревятников и мохноногих канюков, несущих орнитологическую вахту, оборудовали места для купания — установили тазы с водой и птиц регулярно опрыскивают из пульверизаторов.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», у каждой птицы — свой режим водных процедур, который сотрудники подбирают индивидуально, чтобы не нарушать покой пернатых.

Как отмечают орнитологи, такие меры особенно важны, поскольку температура тела этих птиц составляет около 42 градусов, и в условиях заполярного лета перегрев для них так же опасен, как и холод. Кроме того, опрыскивание помогает очищать оперение от пыли и сохранять его защитные свойства.

В дикой природе ястребы и канюки выработали свои способы терморегуляции: в жару они прячутся в тени, расправляют крылья для увеличения теплоотдачи, купаются в водоемах и дышат открытым ртом.

На территории предприятия этот процесс взяли под контроль специалисты, чтобы сделать вахту пернатых максимально комфортной даже в самую теплую погоду. Вода в емкостях всегда свежая, а дно тазов оснащено противоскользящим покрытием для безопасности птиц.

В штате Мурманского филиала АО «Ситиматик» несут службу мохноногие канюки Исбъёрн, Дед и Эльф, а также ястребы-тетеревятники Дарвин и Гомер. Присутствие этих крылатых хищников позволяет многократно сократить численность диких птиц, поддерживая естественный баланс экосистемы предприятия.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».