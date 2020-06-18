В Экотехнопарке в Мурманской области строят новые карты складирования ТКО

В Экотехнопарке Мурманской области началась укладка геомембранной защиты на вновь построенной карте складирования отходов. Строительство новых карт захоронения отходов – это не только новые объекты, но и защита экосистемы области.

Создание нового имущественного объекта предусмотрено концессионным соглашением с правительством Мурманской области, в соответствии с которым АО «Управление отходами» последовательно создает и эксплуатирует объекты единой коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО в регионе.

В данный момент закончены все земляные работы, сформировано тело полигона, вырыты траншеи для дренажных труб. Смонтировано более 10% поля геомембранной защиты, которая обеспечивает герметичность карты полигона и защищает почву от проникновения фильтратов. Смонтирована коллекторная сеть, которая при эксплуатации карты обеспечит сбор образующегося фильтрата.

В последующем на карте начнут создание поверхностного дренажного слоя. Работа подрядчиков в постоянном режиме контролируется мурманским филиалом АО «Управление отходами».

Карта или участок складирования отходов является основным технологическим сооружением полигона ТКО. Весь поток коммунальных отходов, который принимает Экотехнопарк в Междуречье, проходит обработку. Задача процесса - не допустить захоронения вторсырья и отправить на карту только биоразлагаемые материалы, например, остатки продуктов. Захоронение остатков происходит на картах полигона. Самое важное при строительстве карт - устройство защитного водонепроницаемого экрана в основании полигона. До 30 октября 2020 года в Экотехнопарке появятся сразу три новых карты складирования отходов: 2-я карта объёмом 555,3 тысячи кубометров и 3-я и 4-я карты общим объемом 1467,7 тысячи кубических метров. А в будущем полигон ТКО будет состоять из семи карт, которые последовательно будут построены и введены в эксплуатацию.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, полигон рассчитан на эксплуатацию в течение минимум 28 лет в полном соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Расчетный объём отходов, которые предполагается разместить на второй, третьей и четвертой картах складирования, составит 1680,8 тысячи кубометров.