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Мурманская область. Арктика (16+)22.12.22 11:30

В «Экотехнопарке» в п. Междуречье начался визит экспертов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

Специалисты Росприроднадзора в течение нескольких дней будут знакомиться с работой промышленных площадок «Экотехнопарка», возведенного в 2019 году в рамках концессионного соглашения между правительством Мурманской области и АО «Ситиматик». Главная цель – оказать консультативную помощь предприятию по созданию и поддержке условий для исполнения действующего природоохранного законодательства РФ.

Подобные проверки проводятся в добровольном порядке, АО «Ситиматик», как экологически ответственная компания, воспользовалось возможностью получить от представителей ведомства конструктивные предложения по оптимизации своей работы.

На протяжении последних лет деятельность АО «Ситиматик» – регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области получает высокую оценку представителей федерального правительства и экспертных сообществ. В частности, по данным Российского экологического оператора, в конце 2022 года регион вновь вошел в десятку субъектов с наиболее высокими значениями по обращению с отходами. Кроме того, Мурманскую область назвали одним из лидеров по объемам сортировки ТКО в стране – за 11 месяцев этот показатель составил 82,34%. Во многом успешная работа регоператора связана с наличием развитой инфраструктуры, а также сбалансированной тарифной политикой правительства Мурманской области, позволяющей обеспечивать высокую собираемость платежей с населения. По региону этот показатель составляет более 99,5%, он остаётся самым высоким на Северо-Западе России.

С 1 декабря тариф на обращение с ТКО для АО «Ситиматик» в Заполярье изменился в параметрах ниже инфляции и не превысил 2%. С учётом установленного региональным правительством норматива накопления ТКО для населения, теперь плата за обращение с отходами составляет 147,09 рубля с человека в месяц. Её размер сформирован на доступном уровне и не превышает средних значений по РФ.

АО «Ситиматик» не только обеспечивает устойчивую работу по вывозу и обработке твердых коммунальных отходов в Мурманской области, но и внедряет новые производства. Компания предложила крупнейшим заказчикам услуги по производству объектов городской среды из вторичного сырья – пришедшей в негодность полиэтиленовой пленки, а также ПЭТ бутылок, и амортизирующего покрытия из старых автомобильных шин.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «Ситиматик».

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