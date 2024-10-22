В экспедиции «Северный полюс-42» получено абсолютное значение силы тяжести

Учёные дрейфующей станции «Северный полюс-42» впервые провели адаптацию абсолютного гравиметра, предназначенного для определения абсолютного значения ускорения силы тяжести на наземных пунктах, в высоких широтах Северного Ледовитого океана.

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, новые данные существенно расширят гравиметрическую сеть России, послужат основой для решения фундаментальных научных задач и будут использоваться для исследования внутреннего строения Земли, поиска полезных ископаемых, обеспечения судовой и воздушной навигации.

В рамках научной программы экспедиции «Северный полюс-42» абсолютный гравиметр будет использоваться в проектах по уточнению границ континентального шельфа, исследованию геологического строения дна Северного Ледовитого океана, движения геологических плит (зон спрединга).

Фото (ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457246735%2Falbum-165713521_00%2Frev