В электронной библиотеке «Кольский Север» пополнение

Книга «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт» пополнила электронную библиотеку «Кольский Север». Издание таит в себе жизненный путь людей, стоявших у истоков самого крупного морского порта за Полярным кругом.

Один из них – Валериан Евгеньевич Ляхницкий, гидротехник, портостроитель, доктор технических наук, профессор, действительный член Академии строительства и архитектуры СССР.

Его проект на столетие вперед определил перспективу современного порта.

Читатели узнают ранее неизвестные факты биографии учёного, историю развития Мурманска и его порта.

Многие иллюстрации публикуются впервые: старые карты, фотографии из семейных и музейных архивов, чертежи, истории жизненного пути которые свидетельствуют о непростом пути первопроходцев.

Познакомиться с книгой «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт» может любой желающий в электронной библиотеке «Кольский Север».