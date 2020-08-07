В электронной библиотеке «Кольский Север» появилась новая книга о Полярном

Автор новой книги «Из истории Полярного» - Олег Гавриилович Вербин является главным хранителем Городского историко-краеведческого музея.

Книга - результат 20-летней работы автора в архивах и библиотеках. В сборник вошли избранные очерки, написанные в разные годы.

Темы этой кропотливой работы обширны: раскопки на месте захоронений эпохи неолита на Большом Оленем острове, зимовка в Екатерининской гавани парусных кораблей эскадры адмирала Чичагова, загадки местных топонимов, история строительства военно-морской базы в 1930-е годы, судьбы учёных и поэтов, связавших судьбу с Полярным.