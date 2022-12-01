В электронной библиотеке «Кольский Север» создана коллекция, посвящённая Мурманскому морскому торговому портуМТП

Благодаря сотрудникам Мурманской государственной областной научной библиотеки в электронной библиотеке «Кольский Север» создана новая цифровая коллекция. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, она посвящена крупнейшей стивидорной компании в Арктической зоне Российской Федерации Мурманскому морскому торговому порту. Презентация нового электронного ресурса прошла в областном центре.

Как рассказала заместитель директора по основной деятельности Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки Юлия Сосипатрова, начиная с 2014 года библиотека активно занимается оцифровкой краеведческих документов, которые хранятся в фондах главного книгохранилища региона. В этом году одну из коллекций было решено посвятить истории Мурманского морского торгового порта. Отправной точкой реализации этой идеи стала книга «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт». Она была выпущена по инициативе АО «Мурманский морской торговый порт» творческим коллективом, в который вошли издатель Александр Глухов, мурманские историки, краеведы Дмитрий Жалнин, Дмитрий Коржов и др. В прошлом году она стала победителем регионального конкурса «Книга года».

«В настоящий момент коллекция, посвящённая Мурманском морскому торговому порту, состоит из 35 изданий. Это жемчужины наших фондов - редкие материалы, которые не всегда доступны в бумажном варианте. Самая старая книга этой коллекции была выпушена в 1898 году - материалы доклада исследователя, общественного деятеля и журналиста Николая Александровича Шаврова. Он был одним из первых, кто высказал идею о необходимости строительства порта на берегу Мурмана», - рассказала Юлия Сосипатрова.

От имени коллектива Мурманского морского торгового порта начальник отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Рудакова поблагодарила сотрудников Мурманской областной научной библиотеки за работу, которая была проведена для формирования нового ресурса. Она отметила, что при знакомстве с ним видно, с каким вниманием, любовью и точностью он был создан.

«Теперь, благодаря переводу бумажных носителей в цифровой формат, эти уникальные материалы стали доступны максимальному числу тех, кто будет изучать историю Мурмана и Мурманского морского торгового порта как его неотъемлемую и очень важную часть», - подчеркнула Светлана Рудакова.

Как отмечают создатели коллекции, она будет интересна всем, кто интересуется этой темой - историкам, краеведам, студентам.

«Мы понимаем, что именно Мурманский морской торговый порт стал началом большого пути развития Мурманской области. При этом понимаем и то, какое большое значение ММТП имеет в наши дни - в стратегическом плане, в экономике Российской Федерации, поэтому, безусловно, мы и дальше будем формировать эту коллекцию», - отметила Юлия Сосипатрова.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250432%2Fwall-149919532_2853