В Ёне построят фельдшерский пункт

В рамках госпрограммы Мурманской области «Здравоохранение» в 2021 году в селе Ёна начнётся строительство модульного фельдшерского пункта. В проекте предусмотрены кабинет приёма фельдшера, процедурный кабинет, помещения для хранения лекарств.

Модульное здание будет оснащено пандусом, в нём оборудуют туалетную комнату для маломобильных групп населения.

Общая стоимость строительства модульного фельдшерского пункта составляет 11,6 млн рублей. В настоящее время завершаются работы по подготовке документов на земельный участок и проведению закупки на строительство модульного фельдшерского пункта, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото https://railwayz.info/photolines/photo/75497