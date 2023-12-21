В энергосистеме Мурманской области реализован второй проект по внедрению цифровой системы управления графиками нагрузки ГЭС

Филиал АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ совместно с филиалом «Кольский» ПАО «ТГК-1» реализовали проект по подключению Княжегубской ГЭС к информационно-управляющей системе доведения плановой мощности до гидроэлектростанций (СДПМ).

Электростанция стала вторым объектом гидрогенерации в энергосистеме Мурманской области, на котором внедрен программный комплекс. Пилотный проект был реализован в марте 2023 года на Серебрянской ГЭС. Решения планируется тиражировать на все регулирующие гидроэлектростанции в операционной зоне Кольского РДУ.

Цифровая система СДПМ позволяет доводить плановое значение нагрузки, рассчитываемое системным оператором на каждый час в зависимости от режима работы энергосистемы, до Княжегубской ГЭС и распределять плановое значение нагрузки между работающими гидроагрегатами электростанции. Система работает в автоматическом режиме без участия персонала. Автоматизация процесса позволяет повысить надёжность доведения планового диспетчерского графика и диспетчерских команд на изменение плановой мощности до Княжегубской ГЭС.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, внедрение технологии СДПМ – важная составляющая цифровой трансформации оперативно-диспетчерского управления наряду с развитием дистанционного управления электросетевым оборудованием и устройствами РЗА объектов электроэнергетики, внедрением в ЕЭС России систем мониторинга запасов устойчивости, централизованных систем противоаварийной автоматики третьего поколения и рядом других проектов.

Фото (филиал АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ): https://gov-murman.ru