Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска сообщает, что в нерабочее время с 21.00 21 августа и до 21.00 22 августа в энергосистеме Мурманской области запланировано проведение натурных испытаний по проверке систем регулирования генераторов Серебрянской ГЭС–15 и Серебрянской ГЭС–16.

Во время проведения испытаний планируется выделение части генераторов Серебрянской ГЭС–15 и Серебрянской ГЭС–16 на потребителей Ленинского и Октябрьского округов города Мурманска.

При проведении испытаний не предполагается введения ограничений или снижение качества электроэнергии у потребителей. В случае возникновения нештатных ситуаций при проведении испытаний и прекращении снабжения электроэнергией разработаны мероприятия, позволяющие восстановить электроснабжение в течение 10–15 минут.

Специалисты Отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска, просят исключить на время проведения испытаний производство особо важных и/или опасных работ, прекращение электроснабжения при выполнении которых является критичным.