В эти дни сердце особенно болит за детей Донбасса - Татьяна Кусайко

Депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко приняла участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. На пункт сбора в общественной приёмной партии «Единая Россия» в Североморске она привезла детские вещи и продукты.

«В эти дни сердце особенно болит за детей Донбасса. Как педиатр я много лет работала с ребятишками. И сегодня я привезла всё самое необходимое для малышей: смеси, одежду, предметы гигиены, - рассказала депутат. – Я видела глаза людей, которые приходят в пункты сбора, чтобы оказать посильную помощь эвакуированным жителям и тем, кто сегодня остаётся в районе проведения спецоперации. Они не просто приносят сюда вещи и продукты, они всей душой переживают и поддерживают тех, кто сегодня вынужден покинуть родные дома. На пункты сбора приходят целыми семьями! Я хочу сказать: «Спасибо землякам за их отзывчивые и добрые сердца. Донбасс – мы с тобой!».

Фото предоставил пресс-секретарь депутата Госдумы.