В эти выходные город Кировск наполнится любителями бега

Самая длинная дистанция – 107 километров, самая маленькая – детская дистанция в 1,5 километра. Эти дистанции в программе мероприятия впервые.

Старт и финиш всех дистанций на стадионе «Тирвас» в Кировске. Каждому маршруту присвоено название природной достопримечательности: «Апатит» - 1,5 км, «Тирвас» в 5 км, «Малый Вудъявр» - 17 км, «Восточный Петрелиуса» - 42 км, «Пай-Кунъявр» - 65 км и «Хибины Ультра» - 107 км. Победителе ждёт денежный приз.

Также в рамках мероприятия пройдут лекции и мастер-классы по трейлраннингу от тренера школы «Mountain Race Team» - Антона Ререкина. Антон Ререкин — победитель и призёр крупнейших горных стартов, участник и призёр соревнований по ски-альпинизму, занимается бегом более 10 лет и является тренером «Mountain Race Camp».

Для спортсменов в стартовом городке будет работать квалифицированный спортивный массажист с медицинским образованием, а также фудкорты, Гостей мероприятия ждут музыкальное сопровождение от Dj Ivan Summer, ночной кинотеатр под открытым небом и сувенирная продукция.

Фото (Алина ВАСЕНЁВА): https://russiarunning.com/event/khibiny2022/