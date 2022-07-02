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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.22 11:00

В эти выходные Кандалакша отмечает 505-летие

Главные события Дня города развернутся 2 июля на стадионе «Локомотив» и на центральной площади, а 3 июля праздник продолжится на Монастырском наволоке.

В первый день празднования в 12.00 в центре города начнётся шоу гигантских летающих змеев. С 12.00 до 16.00 в сквере за зданием администрации пройдёт библиопикник «Какао под гитару» и награждение участников поэтического конкурса самодеятельных поэтов «Тебе стихи, мой город посвящаю». В 13.00 юных кандалакшан приглашают на праздник «Время детства». С интервалом в час в 13, 14 и 15 часов стартуют автобусные экскурсии по городу «7 чудес…Кандалакши». На Аллее Дружбы в 14.00 начнётся фестиваль «Лабиринт-Gallery», а в 15.00 зазвучит музыка на импровизированной ретро-площадке под духовой оркестр. В 16.00 гостей ждёт концертная программа «С праздником, любимый город!» с участием творческих коллективов города и района, а также пройдёт парад выпускников школ и чествование лучших учеников школ Кандалакшского района.

Любителей спорта и активного отдыха в этот день ждут на стадионе «Локомотив». В 10.00 здесь стартует спортивно-развлекательная программа, включающая соревнования по теннису, пляжному волейболу, легкой атлетике, а также турнир по гиревому спорту и чемпионат по силовому экстриму. Гостей ждут развлекательные площадки, бесплатные мастер-классы от инструкторов и массовый костюмированный забег. В течение дня на фестивальных площадках будет открыть фудкорт от местных производителей, выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, экспозиция «Кандалакша сквозь время».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, 3 июля кандалакшан и гостей города ждёт продолжение празднования Дня города. Любителей активного отдыха ожидает масса приятных сюрпризов: турнир SUP DAY, бесплатные мастер-классы на сап-досках и каяках, этап «Паруса Кандалакши» Межрегиональной регаты крейсерских яхт «Кубок Кандалакшского залива 2022», праздничный концерт, фестиваль «Яркая Кандалакша». В течение дня пройдут тематические игровые программы и мастер-классы.

 

 

 

Фото: https://kandalaksha.org/uploads/posts/2018-09/1538301345_center14.jpg

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