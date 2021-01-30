В эти выходные Культурно-выставочный центр Русского музея приглашает на кинопросмотр

31 января в 16.00 в КВЦ Русского музея в здании филармонии пройдёт показ двух фильмов из медиатеки проекта «Виртуальный Русский музей» в рамках видеоабонемента «Рассказы о Русском музее»: «Выставки: Дорога. Религиозный Петербург». 2005 год.

Фильм, посвященный выставкам Русского музея «Дорога» и «Религиозный Петербург», знакомит с произведениями живописи и графики из коллекции Русского музе. Кроме того, зрителям покажут тайный уголок Михайловского дворца ‒ церковь Архангела Михаила.

В фильме рассказывается об утраченных храмах Петербурга, о символическом и метафорическом смысле дороги в произведениях русского искусства.

Фильм «Святой Николай – заступник рода крестьянского. Святой Николай Мирликийский в произведениях ХII – ХIХ столетий». 2006 год.

Фильм рассказывает об иконографических типах изображений одного из самых почитаемых святых на Руси – святом Николае Мирликийском. Представлены произведения древнерусской иконы разных школ, деревянная скульптура, шитье, мелкая пластика.

Обязательна предварительная запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58. Группа не более 12 человек. Вход свободный.