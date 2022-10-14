В эти выходные пройдёт полуфинал Мурманской лиги КВН

15 октября в Мурманском областном Дворце культуры им. С.М. Кирова состоится игра главного юмористического мероприятия региона – полуфинал официальной Мурманской лиги КВН. Благодаря актуальному и смелому юмору игры привлекают внимание северян: по словам организаторов билеты раскупаются за считанные часы.

По результатам четвертьфинала будут участвовать 11 команд:

- «Шпроты», ФСИН России по Мурманской области;

- «Сборная Заозерска», ЗАТО г. Заозерск;

- «Купите КилоВатт», г. Полярные Зори, Кольская АЭС;

- «Оголенные провода», г. Москва;

- «Спасатели бывают разные», Управление МЧС России по Мурманской области;

- «Великим быть», г. Санкт-Петербург;

- «Уважаемые люди», ЗАТО Александровск;

- «Разные люди», 35 СРЗ, г. Мурманск;

- «Эффект Доплера», г. Мурманск;

- «Я так больше НеМАГУ», МАГУ, г. Мурманск.

Ведущий игры – Герман Иванов, чемпион Высшей лиги КВН в составе команды КВН «Неудержимый Джо». Редакторы лиги – участники команды КВН «Сборная города Мурманска», главный редактор – Станислав Агафонов, художественный руководитель команды КВН «Раисы» и многих других команд.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, от игры к игре в жюри лиги оценивать юмор команд приглашаются первые лица региона, а также звезды КВН-движения. Ранее его уже посещали: Юсиф и Рухин (Команда КВН «Борцы – Северный десант», Алексей Кривеня («Русская дорога»), Михаил Стогниенко «Плохая компания», Максим Киселев («Триод и Диод»), Дмитрий Колчин («Сок», Самара) и многие другие. Эта игра не станет исключением, но имя звездного члена жюри держат в секрете.

Фото: https://gov-murman.ru