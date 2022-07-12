В эти выходные северян ждут на арктическом фестивале в Териберке

Уже в эти выходные – 16 и 17 июля – пройдёт знаковое для Мурманской области событие – Арктический фестиваль в Териберке. Об этом в ходе оперативного совещания вчера напомнил губернатор региона Андрей Чибис.

«Фестиваль проходит в одном из самых интересных мест области – в Териберке. В прошлом году он был отмечен в конкурсе Русского географического общества как лауреат в номинации «Лучший туристический проект» и вошел в программу основных мероприятий председательства Российской Федерации в Арктическом совете», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис также отметил, что с каждым годом программа мероприятия становится всё более насыщенной, и в этом году включит в себя музыкальные, гастрономические, деловые площадки.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подробная программа опубликована на официальном сайте мероприятия http://teriberkafest.ru/.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/